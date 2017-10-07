Сирия и ВКС РФ штурмуют Аль-Маядин: как развивается наступление на юге провинции Дейр эз-Зор

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Накануне при поддержке ВКС РФ передовым подразделениям сирийских правительственных войск удалось зайти в контролируемый боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) стратегически важный город Аль-Маядин.

Аль-Маядин располагается в 45 километрах к югу от административного центра провинции Дейр эз-Зор на трассе, ведущей в другой не менее важный приграничный город Абу-Кемаль, через который на протяжении нескольких лет «Исламское государство» (запрещено в РФ) беспрепятственно перебрасывало свои силы из Ирака в Сирию.

Как сообщило накануне сирийское военное командование, САА уже контролирует рынок, находящийся на западе Аль-Маядина, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. Также вчера для выхода мирных жителей из зоны боевых действий были созданы гуманитарные коридоры.

Сегодня на юге провинции Дейр эз-Зор аваиударами ВКС РФ был уничтожен командный пункт «Исламского государства» (запрещено в РФ) и 80 боевиков. Российская авиация в прошедшие сутки сосредоточилась на ликвидации резервов ИГ1 (запрещено в РФ), прибыли в Абу-Кемаль.

По информации, предоставленной Минобороны РФ, военной разведкой в Сирии в течение недели были вскрыты районы их сосредоточения и командные пункты в районе населенного пункта Абу-Кемаль, а также маршруты выдвижения в город Аль-Маядин и далее к южным окраинам левобережной части города Дейр эз-Зора.

«После доразведки и подтверждения целей командованием российской группировки в Сирии была спланирована операция по уничтожению ракетно-авиационным ударом командных пунктов, живой силы и бронетехники ИГИЛ1 (запрещено в РФ) в данном районе. В районе населенного пункта Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых 9 выходцев из Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и 3 склада боеприпасов», — рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Напомним, продвижение сирийской армии обеспечивала не только российская авиация, но и группировка кораблей ВМФ РФ из акватории Средиземного моря. За день до входа правительственных войск в сам город, подводными лодками Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» были нанесены два залповых удара ракетами «Калибр» по объектам «Исламского государства» (запрещено в РФ) в районе Аль-Маядина.

Игорь Конашенков рассказал, что в течение последней недели многоуровневая система разведки военного ведомства обнаружила наиболее важные объекты террористов: командные пункты, крупные склады оружия и боеприпасов, а также ангары с бронетехникой. По данным Минобороны все назначенные цели были уничтожены.

В данный момент бои в Аль-Маядине продолжаются. По информации от источников в социальных сетях, сирийские правительственные войска уже контролируют северную и северо-западную часть города.

По мнению кандидата исторических наук Бориса Долгова, старшего научного сотрудника центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН последние действия сирийской правительственной армии в провинции Дейр эз-Зор и особенно в районе города Аль-Маядин — это, безусловно, важные стратегические успехи. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

«Аль-Маядин — это стратегический пункт «Исламского государства» (запрещено в РФ) через который, в том числе, шло снабжение группировки ИГ (запрещено в РФ) из Ирака, осуществлялись различные передислокации боевиков и снаряжения. Даже были сообщения, что в Аль-Маядин перебазировалась часть структурного руководства «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

Наш собеседник отметил высокую роль российских Воздушно-космических сил и ракетных залпов «Калибрами» из акватории Средиземного моря:

«Они предварили наступательные действия сирийской армии и во многом обеспечили вход правительственных войск в Аль-Маядин. Роль российских военных — без преувеличения ключевая. Здесь надо отметить, что и сирийские военные (и рядовой состав, и командование) приобрело достаточный опыт в таких операциях тоже не без помощи, поддержки и руководства российских Вооруженных сил. Все эти факторы способствовали началу освобождения сирийской правительственной армией стратегически важного города Аль-Маядин».

1 Организация запрещена на территории РФ.