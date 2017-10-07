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Россия
Движение «Голос» предложило долгосрочное наблюдение за выборами-2018
Россия
Движение «Голос» предложило долгосрочное наблюдение за выборами-2018
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    Движение «Голос» предложило долгосрочное наблюдение за выборами-2018

    16:46  7 Октября 2017
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    Движение «Голос» предложило долгосрочное наблюдение за выборами-2018

    Москва, 6 октября. На выборах президента России в 2018 году должна быть реализована программа по долгосрочному наблюдению, которая включает мониторинг СМИ и отслеживание случаев применения административного ресурса, заявил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

    Мельконьянц озвучил предложения движения по выборам в 2018 году.

    «В первую очередь, мы планируем большую программу по долгосрочному наблюдению  — это будет мониторинг средств массовой информации, мониторинг применения административного ресурса, — пояснил представитель «Голоса», — будут выходить соответствующие доклады».

    Он также уточнил, что специалисты будут отслеживать, как работает механизм голосования в местах фактического нахождения  избирателей без необходимости брать открепительные удостоверения, передает РИА Новости.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #голос #выборы-2018
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