Движение «Голос» предложило долгосрочное наблюдение за выборами-2018

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Москва, 6 октября. На выборах президента России в 2018 году должна быть реализована программа по долгосрочному наблюдению, которая включает мониторинг СМИ и отслеживание случаев применения административного ресурса, заявил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Мельконьянц озвучил предложения движения по выборам в 2018 году.

«В первую очередь, мы планируем большую программу по долгосрочному наблюдению — это будет мониторинг средств массовой информации, мониторинг применения административного ресурса, — пояснил представитель «Голоса», — будут выходить соответствующие доклады».

Он также уточнил, что специалисты будут отслеживать, как работает механизм голосования в местах фактического нахождения избирателей без необходимости брать открепительные удостоверения, передает РИА Новости.