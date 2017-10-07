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Россия
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Общество
Многоэтажка в ЖК «Времена года» может мешать самолетам, идущим на посадку в Оренбурге
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    Многоэтажка в ЖК «Времена года» может мешать самолетам, идущим на посадку в Оренбурге

    16:35  7 Октября 2017
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    Многоэтажка в ЖК «Времена года» может мешать самолетам, идущим на посадку в Оренбурге

    Оренбург, 7 октября. Транспортный прокурор в Оренбурге обратился в суд с иском к застройщику жилого квартала «Времена года»: здание может мешать посадке самолетов.

    По информации центрального районного суда Оренбурга, требования транспортного прокурора суд поддержал и обязал застройщика согласовать строительство жилого комплекса с органами Росавиации. Застройщик отметил, что план строительства был согласован со старшим авиационным начальником аэродрома.

    В соответствии с Воздушным кодексом и Федеральными авиационными правилами, строительство объектов высотой 50 метров, которые находятся в 30 километрах от аэропорта, обязательно должно быть согласовано с органами Росавиации.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самолет #оренбург
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