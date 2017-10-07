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Renault выпустит в России четыре новые модели к 2022 году
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    Renault выпустит в России четыре новые модели к 2022 году

    16:15  7 Октября 2017
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    Renault выпустит в России четыре новые модели к 2022 году

    Париж, 7 октября. Французская автомобильная компания Renault планирует выпустить не менее четырех новых моделей в России к 2022 году. Об этом в субботу заявил старший вице-президент Renault  Дени Ле Вот, который также является операционным директором подразделения Renault, ориентированного на продажи в Евразии.

    Renault выпустит в России четыре новые модели к 2022 году

    По его словам, компания планируется укрепиться на рынке паркетников и внедорожников, увеличив свою долю на российском рынке до 10% уже через пять лет. При этом руководство Renault планирует нарастить продажи в России до 250 тыс. автомобилей в год.

    Напомним, что по итогам прошлого года российские продажи Renault сократились на 3% — до 177 тыс. автомобилей. И это, несмотря на то, что компания имеет собственное сборочное производство в России, где выпускаются Renault Logan, Renault Sandero и Renault Duster. В настоящее время доля французского производителя в стране составляет 8,2%.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #renault #выпуск #модели #планы
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