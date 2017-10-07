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Общество
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Общество
Правительство РФ выделит 75 млн рублей на видеотрансляцию выборов-2018
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    Правительство РФ выделит 75 млн рублей на видеотрансляцию выборов-2018

    16:19  7 Октября 2017  /обновлено: 16:20  07 Октября 2017
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    Правительство РФ выделит 75 млн рублей на видеотрансляцию выборов-2018

    Москва, 7 октября. Кабмин выделит в этом году около 75 млн рублей Минкомсвязи для организации он-лайн трансляций и видеонаблюдения на выборах президента России в 2018 году, сообщается на сайте правовой информации.

    Указ от 2 октября был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе отмечается, что выделенные средства обеспечат реализацию названных мероприятий в установленные сроки.

    «Выделить Минкомсвязи России в 2017 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 74 млн 956,1 тыс. рублей», — сообщается в распоряжении кабмина.

    Эти средства должны частично покрыть расходы на финансирование мероприятий по видеонаблюдению, он-лайн трансляции и хранению видео для организации проведения выборов президента РФ в будущем году.
     

    Автор: Дима Оленин
    #кабмин #выборы-2018
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