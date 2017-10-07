Коалиция заявила о 26 ударах с воздуха по ИГИЛ в Сирии и Ираке

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Вашингтон, 7 октября. Международная коалиция под руководством США нанесла 26 воздушных ударов по объектам террористической организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке, заявили в штабе.

Как говорится в заявлении, ВВС коалиции нанесли 20 ударов в Сирии по позициям запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ). Атаки были совершены в районах Дейр-эз-Зора, Ракки и Аль-Шаддади. По данным генштаба, удары были нанесены по тактическим подразделениям ИГ1.

В Ираке ВВС осуществили бомбардировки в шести точках. В результате были уничтожены тактические подразделения, транспортные средства, склады с оружием, заявили представители коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.