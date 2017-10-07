Грузовик и автобус с детьми столкнулись в Забайкалье, есть погибшие

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Чита, 7 октября. Столкновение рейсового автобуса и грузовика произошло на федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае. Пострадали 14 человек, водитель грузовика погиб.

В результате ДТП шесть детей получили травмы, сообщает ТАСС. Автобус выполнял рейс Чита — Нерчинск. В момент столкновения в нем находились 25 пассажиров, в том числе юные спортсмены из команды по легкой атлетике. На место аварии были отправлены девять бригад скорой помощи, две бригады Забайкальского центра медицины катастроф, и одна — краевой детской клинической больницы.

Сейчас на месте ДТП работает полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.