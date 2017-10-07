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Политика
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Грузовик и автобус с детьми столкнулись в Забайкалье, есть погибшие
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    Грузовик и автобус с детьми столкнулись в Забайкалье, есть погибшие

    17:04  7 Октября 2017
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    Грузовик и автобус с детьми столкнулись в Забайкалье, есть погибшие

    Чита, 7 октября. Столкновение рейсового автобуса и грузовика произошло на федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае. Пострадали 14 человек, водитель грузовика погиб.

    В результате ДТП шесть детей получили травмы, сообщает ТАСС. Автобус выполнял рейс Чита — Нерчинск. В момент столкновения в нем находились 25 пассажиров, в том числе юные спортсмены из команды по легкой атлетике. На место аварии были отправлены девять бригад скорой помощи, две бригады Забайкальского центра медицины катастроф, и одна — краевой детской клинической больницы.

    Сейчас на месте ДТП работает полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #жертвы #чита
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