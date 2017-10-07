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Глава Молдавии назвал высокой честью сотрудничество с Путиным
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    Глава Молдавии назвал высокой честью сотрудничество с Путиным

    16:00  7 Октября 2017
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    Глава Молдавии назвал высокой честью сотрудничество с Путиным

    Кишинев, 7 октября. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил главу России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе лидера молдавского государства.

    «Мне выпала высокая честь общаться и сотрудничать с вами — выдающимся государственным деятелем, обладающим огромной ответственностью перед своим народом, целеустремленностью в достижении поставленных целей и последовательностью в отстаивании интересов России в мировом геополитическом пространстве», — обратил внимание Додон.

    Он подчеркнул, что этот год стал переломным в отношениях России и Молдавии. Додон заметил, что страны будут стремиться к разностороннему сотрудничеству и в дальнейшем.

    Глава Молдавии назвал высокой честью сотрудничество с Путиным

    Глава Молдавии также выразил надежду, что «решимость и энергичность» Путина будут служить «процветанию России, росту ее могущества и экономического потенциала».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #додон #молдавия #юбилей #поздравление #день рождения
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