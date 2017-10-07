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Постпред РФ при ФАО Горбань скончался в возрасте 63 лет
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    Постпред РФ при ФАО Горбань скончался в возрасте 63 лет

    15:55  7 Октября 2017
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    Постпред РФ при ФАО Горбань скончался в возрасте 63 лет

    Москва, 7 октября. Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань скончался в субботу в возрасте 63 лет. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

    «Руководство МИД России с прискорбием сообщает, что 6 октября 2017 года после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни Александр Васильевич Горбань — постоянный представитель России при ФАО в Риме», — говорится в сообщении.

    Постпред РФ при ФАО Горбань скончался в возрасте 63 лет

    Напомним, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация была создана ООН для борьбы с голодом. Она является площадкой, где наиболее развитые страны предлагают свои решения по продовольственной безопасности. Кроме того, ФАО помогает развивающимся странам в развитии сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. Александр Горбань занимал пост постоянного представителя России в организации с апреля 2014 года.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #оон #смерть #александр горбань #фао
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