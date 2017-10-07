Медики оценили состояние пострадавших при ДТП во Владимирской области

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Ярославль, 7 октября. Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии под Владимиром. По словам директора областного департамента здравоохранения Александра Кирюхина, состояние трех пациентов оценивается как стабильно тяжелое.

В скором времени медики проведут совещание, в ходе которого обсудят результаты последних обследований пациентов.

Как сообщил Кирюхин агентству РИА Новости, пострадавший ребенок остается в клинической больницы, а двое мужчин находятся в больнице скорой медицинской помощи во Владимире.

Напомним, что в ночь на 6 октября во Владимирской области произошло смертельное ДТП — пассажирский автобус врезался в поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». По официальным данным, в результате аварии погибли 17 человек, в том чиле двое несовершеннолетних.

Всего в автобусе находилось 58 человек, 56 из них были гражданами Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

Ранее сообщалось, что личности 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП под Владимиром, установлены. Неопознанными остаются три тела.