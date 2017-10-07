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Медики оценили состояние пострадавших при ДТП во Владимирской области
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    Медики оценили состояние пострадавших при ДТП во Владимирской области

    15:41  7 Октября 2017
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    Медики оценили состояние пострадавших при ДТП во Владимирской области

    Ярославль, 7 октября. Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии под Владимиром. По словам директора областного департамента здравоохранения Александра Кирюхина, состояние трех пациентов оценивается как стабильно тяжелое.

    В скором времени медики проведут совещание, в ходе которого обсудят результаты последних обследований пациентов.

    Как сообщил Кирюхин агентству РИА Новости, пострадавший ребенок остается в клинической больницы, а двое мужчин находятся в больнице скорой медицинской помощи во Владимире.

    Напомним, что в ночь на 6 октября во Владимирской области произошло смертельное ДТП — пассажирский автобус врезался в поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». По официальным данным, в результате аварии погибли 17 человек, в том чиле двое несовершеннолетних.

    Всего в автобусе находилось 58 человек, 56 из них были гражданами Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

    Ранее сообщалось, что личности 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП под Владимиром, установлены. Неопознанными остаются три тела.

    Медики оценили состояние пострадавших при ДТП во Владимирской области

    Автор: Дима Оленин
    #дтп #поезд #владимир
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