Донбасс сегодня: в ДНР гибнут мирные, литовцы учат ВСУ, ОБСЕ в поисках украинской техники

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Донбасс, 7 октября. ВСУ вдвое увеличили количество обстрелов ДНР и ЛНР за неделю. ОБСЕ не досчиталась техники украинской армии в местах хранения. Сказки украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Итоги боевой недели

Всего за минувшую неделю по территории 42 населенных пунктов ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено до 1300 танковых, артиллерийских снарядов и мин различного калибра. При обстреле мирных городов бойцы ВСУ и нацгвардии применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 343 раза.

Следует отметить, что количество обстрелов и число выпущенных украинскими боевиками боеприпасов возросло практически вдвое в сравнении с показателями прошлой недели. По территории ДНР пришлось порядка 80 процентов всех ударов. В результате агрессии Киева один мирный житель ДНР погиб, еще один получил ранения. Также при защите республики погибли двое военнослужащих ВС ДНР и трое получили ранения. Разрушено 20 домостроений.

Причины эскалации

В ДНР назвали одну из главных причин увеличивающегося числа вооруженных провокаций со стороны киевских силовиков в отношении республик Донбасса. Главной целью провокаций, устраиваемых киевским руководством, является легализация и увеличение поставок летального вооружения западными странами. Здесь важное значение имеет именно сама легализация поставок. Заметим, стрелковое оружие образца НАТО уже давно находится на вооружении многих подразделений ВСУ.

ОБСЕ не досчиталась техники ВСУ

Традиционный анализ отчетов миссии ОБСЕ за минувшую неделю провели в оборонном ведомстве ЛНР. Согласно данным, в местах постоянного хранения отведенной техники украинских войск отсутствует более 90 единиц систем тяжелого вооружения.

На этой неделе в отчетах ОБСЕ зафиксировано отсутствие 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», 152-мм буксируемых гаубиц 2A36 «Гиацинт-Б», 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 122-мм самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика», 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 85-мм противотанковых пушек Д48.

Большинство указанной техники военная разведка ДНР и ЛНР фиксирует вдоль линии разграничения на украинских позициях.

Американская «помощь»

По данным оперативного командования ДНР, на Яворовский военный полигон ВСУ во Львовской области прибыли американские военные инструкторы в количестве более 200 человек, в числе которых и литовские «учителя» из батальона «Драгун». Цель — якобы участие в военно-учебной операции на территории Украины. Не исключено появление указанных инструкторов вблизи линии фронта в Донбассе, что не раз уже отмечалось в сообщениях разведки ДНР и ЛНР.

Старые сказки о главном

Сегодня украинские СМИ в присущей себе манере вспомнили давно забытые методички украинского Мининформа и сообщили о том, как «террористы сами обстреливают Донецк». К такому выводу они пришли после сообщения пресс-центра штаба так называемой АТО о том, что ВСУ и украинские журналисты из «Военного телевидения» фиксировали «самострелы террористов».

«Спецы» военного телевидения заявили недавно, что, дескать, лично фиксировали под прикрытием украинских военных данные факты на Ясиноватской развязке, которая, кстати, находится под контролем ВС ДНР. На опубликованном в YouTube видео ищем «зафиксированные доказательства» обстрела военнослужащими ДНР своего Донецка.

Не находим ничего кроме комментария одного из украинских бойцов. «Та они сами по себе стреляют», — заявляет «защитник Донбасса» журналисту. Ну все, «военное преступление ДНР» «доказано», а «очередная ложь террористов» разоблачена. Ни фактов, ни видео, одни слова…