Обновленный Volkswagen Polo оценили в 13,8 тыс. евро

В Избранное

Лондон, 7 октября. Обновленная версия Volkswagen Polo в Великобритании будет продаваться от 13,8 тыс. евро. В базовую сборку входят светодиодные дневные фары, система, предупреждающая о пешеходе на дороге Front Assist, а также мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.

Более дорогой вариант (Volkswagen Polo SE) обойдется покупателям в 14,6 тыс. евро, однако в этой сборке в дополнении ко всему вышеперечисленному идут 15-дюймовые колесные диски, кожаный руль и система Car-Net App Connect. А Volkswagen Polo Beast за 15,6 тыс. евро может также похвастаться 16-дюймовыми дисками, противотуманными фарами и 300-ваттной аудиосистемой.



Напомним, что Volkswagen Polo выпускается в вариантах седан, хэтчбэк, грузопассажирский фургон и универсал. Входит в десятку самых продаваемых автомобилей в Европе.