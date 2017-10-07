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Обновленный Volkswagen Polo оценили в 13,8 тыс. евро
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    Обновленный Volkswagen Polo оценили в 13,8 тыс. евро

    15:40  7 Октября 2017
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    Обновленный Volkswagen Polo оценили в 13,8 тыс. евро

    Лондон, 7 октября. Обновленная версия Volkswagen Polo в Великобритании будет продаваться от 13,8 тыс. евро. В базовую сборку входят светодиодные дневные фары, система, предупреждающая о пешеходе на дороге Front Assist, а также мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.

    Обновленный Volkswagen Polo оценили в 13,8 тыс. евро

    Более дорогой вариант (Volkswagen Polo SE) обойдется покупателям в 14,6 тыс. евро, однако в этой сборке в дополнении ко всему вышеперечисленному идут 15-дюймовые колесные диски, кожаный руль и система Car-Net App Connect. А Volkswagen Polo Beast за 15,6 тыс. евро может также похвастаться 16-дюймовыми дисками, противотуманными фарами и 300-ваттной аудиосистемой. 

    Напомним, что Volkswagen Polo выпускается в вариантах седан, хэтчбэк, грузопассажирский фургон и универсал. Входит в десятку самых продаваемых автомобилей в Европе.

    Автор: Геннадий Плющев
    #великобритания #volkswagen polo #стоимость
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