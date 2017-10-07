Губернатор Московской области Воробьев поздравил Путина с юбилеем
Москва, 7 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, опубликовав пост в социальной сети.
Воробьев пожелал президенту крепкого здоровья и поблагодарил за всестороннюю поддержку Подмосковья.
Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днем рождения! Благодарны за поддержку Подмосковья в реализации масштабных проектов в сфере материнства и детства, за содействие в строительстве социальных объектов, модернизации важнейших транспортных узлов нашего региона. Благодаря этим программам в Московской области стали возможны реальные позитивные преобразования в жизни людей. Желаю крепкого здоровья! С глубоким уважением. #ВладимирПутин #Путин
Сегодня Владимир Путин отмечает юбилей — президенту РФ исполнилось 65 лет.
По всей России в субботу проходят мероприятия, приуроченные к этому событию. К примеру, в Тамбове открылась выставка портретов президента с его известными цитатами.
Владимир Путин принимает поздравления и от мировых лидеров. Уже 11 президентов поздравили главу России с днем рождения по телефону.