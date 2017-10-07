Губернатор Московской области Воробьев поздравил Путина с юбилеем

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Москва, 7 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, опубликовав пост в социальной сети.

Воробьев пожелал президенту крепкого здоровья и поблагодарил за всестороннюю поддержку Подмосковья.

Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днем рождения! Благодарны за поддержку Подмосковья в реализации масштабных проектов в сфере материнства и детства, за содействие в строительстве социальных объектов, модернизации важнейших транспортных узлов нашего региона. Благодаря этим программам в Московской области стали возможны реальные позитивные преобразования в жизни людей. Желаю крепкого здоровья! С глубоким уважением. #ВладимирПутин #Путин Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) Окт 7 2017 в 12:00 PDT

Сегодня Владимир Путин отмечает юбилей — президенту РФ исполнилось 65 лет.

По всей России в субботу проходят мероприятия, приуроченные к этому событию. К примеру, в Тамбове открылась выставка портретов президента с его известными цитатами.

Владимир Путин принимает поздравления и от мировых лидеров. Уже 11 президентов поздравили главу России с днем рождения по телефону.