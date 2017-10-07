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Общество
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Технологии
Новый iPhone 8 Plus на «сером» рынке в России стал стоить дешевле iPhone 8
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    Новый iPhone 8 Plus на «сером» рынке в России стал стоить дешевле iPhone 8

    15:42  7 Октября 2017
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    Новый iPhone 8 Plus на «сером» рынке в России стал стоить дешевле iPhone 8

    Москва, 7 октября. Поклонники Apple в России могут купить iPhone 8 Plus отдав за него меньше денег, чем за iPhone 8. Правда совершить покупку придется не у официальных представителей.

    Появилась информация, что новый iPhone 8 + на «сером» рынке стал стоить намного дешевле, чем iPhone 8 в официальных магазинах. Аналитики считают, что это связано с тем, что покупатели ждут выхода iPhone X, который должен появиться в ноябре, сообщает «Газета.ру».

    Новый iPhone 8 Plus на «сером» рынке в России стал стоить дешевле iPhone 8

    В официальных салонах Apple цены на устройства составили 56 990 и 64 990 рублей. Но из-за резкого падения акций, финансовых потерь производителя гаджетов и отсутствия спроса, некоторые российские продавцы начинают снижать стоимость новинок.

    Автор: Алексей Громов
    #apple #iphone 8 #технологии #iphone 8 plus
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