Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Многотысячные митинги за единство Испании прошли в Мадриде и Барселоне
Весь мир
Многотысячные митинги за единство Испании прошли в Мадриде и Барселоне
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Многотысячные митинги за единство Испании прошли в Мадриде и Барселоне

    15:13  7 Октября 2017
    41

    Многотысячные митинги за единство Испании прошли в Мадриде и Барселоне

    Мадрид, 7 октября. Многотысячные демонстрации проходят в Испании, самые крупные акции прошли в Мадриде и Барселоне. Активисты выступают за единство страны и начало диалога со сторонниками независимости Каталонии.

    Сейчас в Мадриде проходят сразу два митинга — на площадях Колумба и Сибелес. На первой собрались сторонники единства Испании, а на второй — те, кто выступает за примирение.

    Участники митингов договорились о проведении мероприятий с помощью хэштегов #hablemos и #parlem  в социальных сетях.

    Многотысячные митинги за единство Испании прошли в Мадриде и Барселоне

    «Мы вышли на улицы, чтобы политики начали договариваться и начали искать политический выход, чтобы сказать, что надо разговаривать», — рассказал один из испанских активистов агентству РИА Новости.

    Кроме того, многочисленная акция за примирение проходит на площади святого Иакова в Барселоне.

    Отметим, что правительство Мариано Рахоя отказывается вести переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в «законное русло».

    Автор: Дима Оленин
    #каталония #испания #митинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41533

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        87214

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107676

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30082

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44925
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        276
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        943
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        270
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40381