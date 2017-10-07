Многотысячные митинги за единство Испании прошли в Мадриде и Барселоне

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Мадрид, 7 октября. Многотысячные демонстрации проходят в Испании, самые крупные акции прошли в Мадриде и Барселоне. Активисты выступают за единство страны и начало диалога со сторонниками независимости Каталонии.

Сейчас в Мадриде проходят сразу два митинга — на площадях Колумба и Сибелес. На первой собрались сторонники единства Испании, а на второй — те, кто выступает за примирение.

Участники митингов договорились о проведении мероприятий с помощью хэштегов #hablemos и #parlem в социальных сетях.

«Мы вышли на улицы, чтобы политики начали договариваться и начали искать политический выход, чтобы сказать, что надо разговаривать», — рассказал один из испанских активистов агентству РИА Новости.

Кроме того, многочисленная акция за примирение проходит на площади святого Иакова в Барселоне.

Отметим, что правительство Мариано Рахоя отказывается вести переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в «законное русло».