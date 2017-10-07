Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Фура протаранила «Газель» в Самаре
Политика
Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

    15:11  7 Октября 2017
    39

    Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

    Москва, 7 октября. Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание почетного доктора МГИМО.

    Саудовский монарх отмечен наградой за «огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами», передает РИА Новости. В церемонии награждения участвовали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр образования и науки России Ольга Васильева.

    Король выразил благодарность, призвав институты и научно-исследовательские центры Саудовской Аравии и России «протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога».

    В разные годы почетными докторами МГИМО становились и другие политики. В их числе бывший президент Франции Николая Саркози, президент Армении Серж Саргсян, князь Монако Альбер II, президент Турции Тайип Эрдоган, экс-генсек ООН Пан Ги Мун и другие.

    Напомним, в эти дни проходит первый визит правящего короля Саудовской Аравии в Россию по приглашению президента Владимира Путина.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #саудовская аравия #мгимо
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41533

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        87208

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107676

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30082

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44925
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        274
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        941
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        269
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40380