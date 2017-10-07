Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

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Москва, 7 октября. Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание почетного доктора МГИМО.

Саудовский монарх отмечен наградой за «огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами», передает РИА Новости. В церемонии награждения участвовали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр образования и науки России Ольга Васильева.

Король выразил благодарность, призвав институты и научно-исследовательские центры Саудовской Аравии и России «протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога».

В разные годы почетными докторами МГИМО становились и другие политики. В их числе бывший президент Франции Николая Саркози, президент Армении Серж Саргсян, князь Монако Альбер II, президент Турции Тайип Эрдоган, экс-генсек ООН Пан Ги Мун и другие.

Напомним, в эти дни проходит первый визит правящего короля Саудовской Аравии в Россию по приглашению президента Владимира Путина.