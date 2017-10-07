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Политика
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Лучшее место в мире: норвежская делегация поражена красотами Крыма
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    Лучшее место в мире: норвежская делегация поражена красотами Крыма

    17:25  7 Октября 2017  /обновлено: 17:28  07 Октября 2017
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    «Лучшее место в мире»: норвежская делегация поражена красотами Крыма

    Симферополь, 7 октября. Делегация политиков и общественных деятелей Норвегии, прибывшая в пятницу в Крым, назвала Ялту лучшим местом в мире.

    Как рассказал заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, иностранцы уже успели посетить детский центр «Артек», передает РИА Новости.

    «Они сказали, что Ялта — лучшее место в мире. Ничего подобного они не видели», — сказал Гемпель, который сопровождает делегацию.

    Глава делегации Хендрик Вебер заверил журналистов, что делегаты не боятся никаких возможных санкций со стороны правительства Норвегии за посещение Крыма. Также Вебер посетовал на то, что у норвежцев нет достаточного количества достоверной информации о Крыме, и заявил, что одна из целей делегации — показать соотечественникам, что на Крымском полуострове безопасно и красиво.

    «Они не знают, что тут все спокойно, нет войны, и что сюда можно свободно приехать и приятно отдохнуть. Поэтому мы и приехали: дать понять своим соотечественникам, что здесь безопасно, хорошо и красиво», — пояснил Вебер.

    В рамках первого после воссоединения Крыма с Россией визита норвежская делегация пробудет на полуострове до 12 октября. В планах — встречи с руководством парламента и правительства Крыма.

    Недавно красотами Крыма были поражены и другие иностранцы. Так, французский певец Мурад Бурави, вдохновленный визитом в республику, решил посвятить Крыму песню и сказал, что мечтает дать здесь концерт. Его друг и звезда фильмов «Такси» Сами Насери сказал, что хочет снять на полуострове фильм с российскими актерами.

    Автор: Юлия Кошкина
    #норвегия #крым
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