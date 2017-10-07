Ткачев: Пока Порошенко и его камарилья остаются у власти, мира не будет

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Одесса, 7 октября. Главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев прокомментировал принятые Верховной радой Украины законы по Донбассу.

Свое мнение журналист опубликовал в социальной сети Facebook. По мнению главреда «Таймера», украинский президент «выбрал войну» несколько лет назад. С того времени планы Петра Порошенко не изменились.

Ткачев считает, что минские соглашения были одной из частей этого выбора. Украинские власти нуждались в них, чтобы восстановить ВСУ после поражений в 2014 и 2015. Подписывая соглашения в Минске, Киев прежде всего думал о том, как продолжить военные действия.

По мнению главного редактора одесского издания, теперь для президента Украины важно убрать «ставший ненужным костыль минских соглашений». Причем сделать это не полностью, а частично, для того, чтобы застраховать себя от возможного контрнаступления ДНР и ЛНР. Однако сегодня Киеву «костыль не мешает и впредь мешать не будет» осуществлять «частные наступления» на районы Донбасса. Ткачев подчеркивает, что крупных атак можно не ждать, и это не потому, что «мешают минские соглашения». Причина в том, что результаты прошлых — оказались слишком болезненными для ВСУ.

Пока Порошенко и его приближенные «остаются у власти, мира не будет», уверен Ткаченко.

«Он им не просто не нужен — он им опасен», — резюмировал главред одесского «Таймера».

Напомним, что 6 октября Верховная рада Украины на фоне потасовок приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором».