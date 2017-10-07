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Полиция нашла голову и ноги пропавшей в Дании шведской журналистки
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    Полиция нашла голову и ноги пропавшей в Дании шведской журналистки

    14:52  7 Октября 2017
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    Полиция нашла голову и ноги пропавшей в Дании шведской журналистки

    Копенгаген, 7 октября. Полиция Дании обнаружила фрагменты тела шведской журналистки Ким Валль, которая погибла во время плавания на подлодке Nautilus.

    Напомним, что 30-летняя журналистка пропала 10 августа. Она собиралась сделать репортаж об изобретении создателя подлодки Петера Мадсена. Вместе с ним она отправилась в море на подводной лодке Nautilus. На следующий день субмарина подала сигнал бедствия. Однако спасатели нашли на судне только Мадсена, журналистки нигде не было. По его словам, Валль якобы погибла в результате несчастного случая.

    Ранее водолазы обнаружили конечности пропавшей женщины. Они были упакованы в пластиковые пакеты. Накануне была обнаружена голова погибшей. Также были найдены нож и фрагменты одежды женщины.

    Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат Ким Валль. При вскрытии на теле женщины обнаружили ножевые раны в области грудной клетки и гениталий. Однако причина смерти женщины остается неизвестной, передает телеканал «360» со ссылкой на Associated Press.

    В данный момент Мадсен является главным подозреваемым в убийстве Валль.

    Автор: Дима Оленин
    #журналистка #дания #подлодка
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