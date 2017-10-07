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Саперы Росгвардии обезвредили гранату в центре Владикавказа
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    Саперы Росгвардии обезвредили гранату в центре Владикавказа

    14:47  7 Октября 2017
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    Саперы Росгвардии обезвредили гранату в центре Владикавказа

    Владикавказ, 7 октября. Саперы Росгвардии обезвредили гранату, обнаруженную в центре Владикавказа, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северной Осетии.

    В правоохранительных органы Северной Осетии поступил звонок об обнаружении подозрительного предмета. Опасная находка была сделана в центре Владикавказа — на пересечении улицы Шота Руставели и проспекта Коста. На место выехали сотрудники Росгвардии и МВД.

    Территория была оперативно оцеплена. Как оказалось тревога не была напрасной: прохожие заметили ручную наступательную гранату, которая была в рабочем состоянии.

    Саперы Росгвардии обезвредили гранату в центре Владикавказа

    «Боеприпас был обезврежен и передан сотрудникам следственно-оперативной группы МВД по Северной Осетии, — констатировали в пресс-службе. — Кто и с какой целью оставил взрывоопасный предмет, предстоит выяснить следствию».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #граната #росгвардия #саперы #владикавказ
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