Саперы Росгвардии обезвредили гранату в центре Владикавказа

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Владикавказ, 7 октября. Саперы Росгвардии обезвредили гранату, обнаруженную в центре Владикавказа, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северной Осетии.

В правоохранительных органы Северной Осетии поступил звонок об обнаружении подозрительного предмета. Опасная находка была сделана в центре Владикавказа — на пересечении улицы Шота Руставели и проспекта Коста. На место выехали сотрудники Росгвардии и МВД.

Территория была оперативно оцеплена. Как оказалось тревога не была напрасной: прохожие заметили ручную наступательную гранату, которая была в рабочем состоянии.