Саперы Росгвардии обезвредили гранату в центре Владикавказа
Владикавказ, 7 октября. Саперы Росгвардии обезвредили гранату, обнаруженную в центре Владикавказа, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северной Осетии.
В правоохранительных органы Северной Осетии поступил звонок об обнаружении подозрительного предмета. Опасная находка была сделана в центре Владикавказа — на пересечении улицы Шота Руставели и проспекта Коста. На место выехали сотрудники Росгвардии и МВД.
Территория была оперативно оцеплена. Как оказалось тревога не была напрасной: прохожие заметили ручную наступательную гранату, которая была в рабочем состоянии.
«Боеприпас был обезврежен и передан сотрудникам следственно-оперативной группы МВД по Северной Осетии, — констатировали в пресс-службе. — Кто и с какой целью оставил взрывоопасный предмет, предстоит выяснить следствию».