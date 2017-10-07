Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

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Сирия, 7 октября. Президент Турции заявил о готовности начать военную операцию в сирийской провинции Идлиб, командование ИГ1 эвакуируется из Аль-Маядина в Абу Кемаль, SDF обнаружили склад оружия ИГ в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают освобождение от ИГ Аль-Маядина, поддерживают САА в борьбе с «Ан-Нусрой» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Хаме, при поддержке ВКС РФ зачищают от ИГ Аль-Маядин.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, противостоит SDF в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА на севере Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

ВС Турции: заявили о начале военной операции в Идлибе.

Курды: установили контроль над поселением Васия в Дейр эз-Зоре, обнаружили склад оружия ИГ в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по жилым кварталам Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями. Ghouta Media Center пишет в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC), что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районе поселения Мадира.

Информационное агентство Al Bawabh News передает, цитируя оппозиционные источники, что боевики отбили наступление Сирийской арабской армии (САА) на фронте Хош ад-Давахира. Представители антиправительственных формирований заявляют о потерях армии САР. Официально данные сведения не подтверждены.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжают обеспечивать освобождение города Аль-Маядин от террористов «Исламского государства»1. Местный источник в социальной сети Twitter (@AlMayadeenNews) пишет, что командиры ИГ покидают населенный пункт. По данным автора публикации главари террористической организации вынуждено эвакуируются в Абу Кемаль.

Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над поселением Васия, передает информационное агентство ANHA. Ранее представители Отрядов народной самообороны (YPG) сообщали, что курдские ополченцы освободили от террористов «Исламского государства» пять деревень к северу от административного центра провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецких войск начать военную операцию в провинции Идлиб. По данным информационного агентства Reuters, турецкие военные будут действовать на территории сирийской провинции при поддержке ВКС России. Напомним, против радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе на данный момент выступает подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА).

Военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1) передает сообщение боевиков о том, что в районе населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая радикалы пытались нанести удары по военному самолету, используя самодельное оружие. По данным автора публикации, боевики не смогли нанести никакого урона воздушному судну.

Провинция Ракка

Местный источник в административном центре провинции Ракка сообщает в Twitter (@Raqqa_SL), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от ИГ большую часть привокзального квартала. Кроме того, по данным военного Twitter-канала (@DaeshCrimes), бойцы курдского ополчения обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» в одном из зачищенных кварталов Ракки.

Отряды курдского ополчения действуют в Ракке при финансовой и военной поддержке международной коалиции, возглавляемой США. Местные источники сообщают, что ВВС антитеррористического альянса наносят удары по предполагаемым позициям ИГ в жилых районах города, провоцируя жертвы среди мирного населения. Об очередном авианалете сил коалиции сообщает источник в Twitter (@Raqqa_SL).

Провинция Хама

В районе населенного пункта Абу Дали продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ, и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Ранее сообщалось, что в результате эффективной работы российской авиации в этом районе было разрушено значительное количество фортификационных сооружений боевиков, а также уничтожено несколько единиц военной техники сторонников «Джебхат ан-Нусры»1. В то же время местные источники писали, что в ходе боев радикалы уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)