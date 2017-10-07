Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Движение «Голос» предложило долгосрочное наблюдение за выборами-2018
Весь мир
Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

    16:30  7 Октября 2017
    269

    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

    Сирия, 7 октября. Президент Турции заявил о готовности начать военную операцию в сирийской провинции Идлиб, командование ИГ1 эвакуируется из Аль-Маядина в Абу Кемаль, SDF обнаружили склад оружия ИГ в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают освобождение от ИГ Аль-Маядина, поддерживают САА в борьбе с «Ан-Нусрой» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Хаме, при поддержке ВКС РФ зачищают от ИГ Аль-Маядин.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, противостоит SDF в Ракке.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА на севере Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    ВС Турции: заявили о начале военной операции в Идлибе.

    Курды: установили контроль над поселением Васия в Дейр эз-Зоре, обнаружили склад оружия ИГ в Ракке.

    Международная коалиция: нанесла удары по жилым кварталам Ракки.

    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

    В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями. Ghouta Media Center пишет в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC), что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районе поселения Мадира.

    Информационное агентство Al Bawabh News передает, цитируя оппозиционные источники, что боевики отбили наступление Сирийской арабской армии (САА) на фронте Хош ад-Давахира. Представители антиправительственных формирований заявляют о потерях армии САР. Официально данные сведения не подтверждены.  

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

    ВКС РФ продолжают обеспечивать освобождение города Аль-Маядин от террористов «Исламского государства»1. Местный источник в социальной сети Twitter (@AlMayadeenNews) пишет, что командиры ИГ покидают населенный пункт. По данным автора публикации главари террористической организации вынуждено эвакуируются в Абу Кемаль.

    Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над поселением Васия, передает информационное агентство ANHA. Ранее представители Отрядов народной самообороны (YPG) сообщали, что курдские ополченцы освободили от террористов «Исламского государства» пять деревень к северу от административного центра провинции Дейр эз-Зор.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецких войск начать военную операцию в провинции Идлиб. По данным информационного агентства Reuters, турецкие военные будут действовать на территории сирийской провинции при поддержке ВКС России. Напомним, против радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе на данный момент выступает подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА).  

    Военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1) передает сообщение боевиков о том, что в районе населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая радикалы пытались нанести удары по военному самолету, используя самодельное оружие. По данным автора публикации, боевики не смогли нанести никакого урона воздушному судну.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

    Местный источник в административном центре провинции Ракка сообщает в Twitter (@Raqqa_SL), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от ИГ большую часть привокзального квартала. Кроме того, по данным военного Twitter-канала (@DaeshCrimes), бойцы курдского ополчения обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» в одном из зачищенных кварталов Ракки.

    Отряды курдского ополчения действуют в Ракке при финансовой и военной поддержке международной коалиции, возглавляемой США. Местные источники сообщают, что ВВС антитеррористического альянса наносят удары по предполагаемым позициям ИГ в жилых районах города, провоцируя жертвы среди мирного населения. Об очередном авианалете сил коалиции сообщает источник в Twitter (@Raqqa_SL).

    Провинция Хама

    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль

    В районе населенного пункта Абу Дали продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ, и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Ранее сообщалось, что в результате эффективной работы российской авиации в этом районе было разрушено значительное количество фортификационных сооружений боевиков, а также уничтожено несколько единиц военной техники сторонников «Джебхат ан-Нусры»1. В то же время местные источники писали, что в ходе боев радикалы уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #турция #дамаск #хама #вкс рф #игил #эрдоган #исламское государство #саа #дейр эз-зор #аль-маядин #идлиб #тахрир аш-шам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 7 октября 16.30: Турция объявила о начале военной операции в Идлибе, главари ИГ эвакуируются из Аль-Маядина в Абу Кемаль
    Сирия новости 7 октября 07.00: «Нусра» перебрасывает в Кунейтру боевиков из Израиля, ИГ минирует Эль-Карьятейн
    Сирия итоги за сутки на 7 октября 06.00: САА при помощи ВКС РФ вошла в Аль-Маядин, аварийная посадка Ми-28 в Хаме
    Сирия новости 6 октября 22.30: ИГ теряет Аль-Маядин, ВКС РФ уничтожают объекты террористов в Дейр эз-Зоре
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 208

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41611

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        87396

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107685

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30091
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        380
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1045
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        287
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40430