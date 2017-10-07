Плотницкий напомнил Порошенко, у кого самая сильная армия в Европе

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Луганск, 7 октября. Глава ЛНР Игорь Плотницкий вспомнил слова украинского президента Петра Порошенко о том, что украинская армия — третья по силе в Европе, и заявил, что армия ЛНР в таком случае — вторая, поскольку ей неоднократно удавалось с успехом отражать атаки ВСУ.

Сегодня в ЛНР отмечают третью годовщину образования Народной милиции республики. Выступая перед военнослужащими на торжественном мероприятии, глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что у ЛНР вторая по силе армия в Европе, передает РИА Новости.

«Вы знаете, если Порошенко хвастается, что у него третья армия по силе в Европе, то если мы его с вами дважды били, тогда у нас, по его логике, вторая армия в Европе. Ну а первая — вы знаете, у кого», — сказал Плотницкий.

Глава республики отметил, что сегодня Народная милиция – это щит и меч республики, которые защищают граждан от врагов:

«Они еще есть, они никуда не делись, они еще стоят на наших рубежах».

В апреле 2014 года Украина начала военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. По данным ООН, на данный момент жертвами конфликта стали уже более 10 тысяч человек.

Недавно начальник украинского генштаба Виктор Муженко озвучил подсчеты, согласно которым при силовом решении конфликта в Донбассе Украина потеряет за 10 дней 10-12 тысяч военных, погибнут около 10 тысяч мирных жителей.

Накануне президент Украины Петр Порошенко признался, что законопроект о реинтеграции Донбасса позволит Украине использовать военную силу на востоке страны, а также претендовать на новые поставки иностранного оружия.