Кремль назвал президентов, позвонивших Путину в день рождения

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Москва, 7 октября. 11 президентов уже позвонили главе России Владимиру Путину и поздравили его с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе Кремля констатировали, что глава страны получает 7 октября поздравления в честь своего 65-летия. По их данным, лидер России уже провел 11 таких телефонных разговоров с иностранными коллегами.

В субботу Путин по телефону уже принял поздравления от главы Армении Сержа Саргсяна, лидера Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С юбилеем российского лидера также поздравили глава Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

С теплыми словами к Путину обратились президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Монголии Халтмагийн Баттулга, лидер Финляндии Саули Ниинисте и президент Сербии Александр Вучич.

Также Путин получил поздравления от международных организаций, в частности, ему позвонил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.