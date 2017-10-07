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Кремль назвал президентов, позвонивших Путину в день рождения
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    Кремль назвал президентов, позвонивших Путину в день рождения

    14:27  7 Октября 2017
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    Кремль назвал президентов, позвонивших Путину в день рождения

    Москва, 7 октября. 11 президентов уже позвонили главе России Владимиру Путину и поздравили его с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В пресс-службе Кремля констатировали, что глава страны получает 7 октября поздравления в честь своего 65-летия. По их данным, лидер России уже провел 11 таких телефонных разговоров с иностранными коллегами.

    В субботу Путин по телефону уже принял поздравления от главы Армении Сержа Саргсяна, лидера Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С юбилеем российского лидера также поздравили глава Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

    С теплыми словами к Путину обратились президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Монголии Халтмагийн Баттулга, лидер Финляндии Саули Ниинисте и президент Сербии Александр Вучич.

    Кремль назвал президентов, позвонивших Путину в день рождения

    Также Путин получил поздравления от международных организаций, в частности, ему позвонил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #президент #телефон #юбилей #поздравление #день рождения
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