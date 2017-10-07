Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих
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Санкт-Петербург, 7 октября. Марсово поле — одна из главных достопримечательностей Петербурга — открыто для посетителей, несмотря на распространенную в ряде СМИ информацию о том, что оно якобы будет закрыто в связи с намерением сторонников скандального блогера Алексея Навального провести здесь митинг.
В разговоре с корреспондентом ФАН сотрудник службы благоустройства заявил:
«Мы привели все в порядок, причем, посмотрите — город специально закончил накануне масштабные работы по благоустройству территории. И, хоть часть ленточек еще висит, пройти на Марсово поле может любой».