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Политика
Министр иностранных дел Сирии встретится в Сочи с Лавровым 11 октября
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    Министр иностранных дел Сирии встретится в Сочи с Лавровым 11 октября

    14:02  7 Октября 2017
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    Министр иностранных дел Сирии встретится в Сочи с Лавровым 11 октября

    Москва, 7 октября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи 11 октября. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

    По его словам, глава МИД Сирии примет участие в заседании постоянной Сирийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое будет проходить с 9 по 11 октября в Сочи. 11 октября Валид Муаллем планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить последние региональные и международные события.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #лавров #мид рф #сочи #муаллем
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