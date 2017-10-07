Министр иностранных дел Сирии встретится в Сочи с Лавровым 11 октября

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Москва, 7 октября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи 11 октября. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

По его словам, глава МИД Сирии примет участие в заседании постоянной Сирийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое будет проходить с 9 по 11 октября в Сочи. 11 октября Валид Муаллем планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить последние региональные и международные события.