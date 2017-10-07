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Личности 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП под Владимиром, установлены
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    Личности 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП под Владимиром, установлены

    14:11  7 Октября 2017
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    Личности 14 граждан Узбекистана, погибших в ДТП под Владимиром, установлены

    Владимир, 7 октября. Председатель Владимирской региональной общественной организации узбеков «Дружба» Улугбек Болтабаев сообщил, что четырнадцать из семнадцати жертв ДТП с поездом и автобусом опознаны.

    По словам Болтабаева, неопознанными остаются три тела, передает ТАСС. На опознание во Владимир из Москвы прибыли несколько родственников погибших, но основную часть людей смогли опознать те, кто ехал с ними в автобусе. Стало известно, что борт, прибывший из Узбекистана в столицу, чтобы забрать на родину выживших в страшной аварии, вылетит обратно только после завершения опознания.

    Ранее сообщалось, СК РФ назвал возможные причины смертельного столкновения автобуса и поезда под Владимиром.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #жертвы #владимир
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