Лицензия на убийство: зачем Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которая продлевает особый статус Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Накануне Верховная рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса. Согласно документу, особый статус региона вступит в силу лишь после выполнения ряда условий, среди которых — вывод «незаконных формирований» с территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Помимо прочего, сообщается, что закон закладывает условия для развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе.

Украинская агрессия

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что данный закон выступил легитимизацией еще одного года украинской военной операции в Донбассе. Несмотря на свое название, никакого особого статуса для Донбасса он не предусматривает, ведь его выполнение возможно только после ухода из республик ополченцев, а вместе с ними и всех тех, кто составляет нынешний управленческий аппарат. Список может расширяться. И думается, что будет активно использована уже давно сформированная база «Миротворца».

«Таким образом, закон подразумевает ни что иное как «обезлюдивание». Киев дает себе право на ведение полномасштабных военных действий. Вот когда в республиках не останется ни одного сторонника ДНР и ЛНР и «Русского мира», а территории превратятся в безлюдную степь, то в Донбасс прибудут украинские солдаты. Придут те, кто воюет за «участок земли и двух рабов», «квартиры в центре Донецка», «пляжи на берегу моря». И это не бред. Матери украинских военнослужащих, воюющих в так называемом АТО, свято в это верят», — добавил Антон Бредихин.

Однако, отметил эксперт, в республиках это понимают и готовы дать отпор. И, конечно же, не верят в очередной украинский закон, который и Донбасса-то не касается. Это, скорее, своеобразный сигнал Вашингтону, чтобы тот выделил или хотя бы пообещал летальное оружие, которое, попав на территорию Украины, будет либо разворовано, либо распродано, либо просто сломано.