Тиллерсон уйдет с поста госсекретаря США в ближайшее время — СМИ

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Вашингтон, 7 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон покинет свой пост в скором времени, сообщили источники, приближенные к ситуации.

По некоторым данным, отношения Тиллерсона с президентом США Дональдом Трампом окончательно испорчены. Между руководителями страны и Госдепартамента нет доверия, которое так важно для совместной работы.

Тиллерсон ранее отмечал, что проработает в должности главы внешнеполитического ведомства США год, однако теперь, как утверждают источники, готов уйти в любой момент.

«Немногие считают, что Тиллерсон будет оставаться в Госдепартаменте в течение долгого времени», — пишет CNN.

Предполагается, что место Тиллерсона может занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео, передает «Подмосковье 360».