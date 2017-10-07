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Тиллерсон уйдет с поста госсекретаря США в ближайшее время — СМИ
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    Тиллерсон уйдет с поста госсекретаря США в ближайшее время — СМИ

    13:54  7 Октября 2017
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    Тиллерсон уйдет с поста госсекретаря США в ближайшее время — СМИ

    Вашингтон, 7 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон покинет свой пост в скором времени, сообщили источники, приближенные к ситуации.

    По некоторым данным, отношения Тиллерсона с президентом США Дональдом Трампом окончательно испорчены. Между руководителями страны и Госдепартамента нет доверия, которое так важно для совместной работы.

    Тиллерсон ранее отмечал, что проработает в должности главы внешнеполитического ведомства США год, однако теперь, как утверждают источники, готов уйти в любой момент.

    «Немногие считают, что Тиллерсон будет оставаться в Госдепартаменте в течение долгого времени»,  — пишет CNN.

    Тиллерсон уйдет с поста госсекретаря США в ближайшее время — СМИ

    Предполагается, что место Тиллерсона может занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео, передает «Подмосковье 360».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #трамп #тиллерсон #госдепартамент
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