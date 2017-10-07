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Сирия и новая цель Запада: зачем США приписывают успехи ВКС РФ и САА себе и своим «партнерам»
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    Сирия и новая цель Запада: зачем США приписывают успехи ВКС РФ и САА себе и своим «партнерам»

    14:31  7 Октября 2017
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    Сирия и новая цель Запада: зачем США приписывают успехи ВКС РФ и САА себе и своим «партнерам»

    Подконтрольные «Исламскому государству» (запрещено в РФ) территории все больше и больше сокращаются, однако США, не только не видят в этом заслуг ВКС РФ, правительственных войск и их союзников, но и пытаются приписать все успехи в Сирии себе и своим «партнерам».

    Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон отреагировал на заявления Минобороны РФ о том, что сирийско-иорданская граница возле американской базы в Ат-Танфе теперь стала стокилометровой «черной дырой», откуда проправительственные силы атакуют отряды террористов ИГ1 (запрещено в РФ).

    По словам Пэхона, только международная коалиция США ведет «борьбу с терроризмом, и будет продолжать оказывать помощь силам партнеров до тех пор, пока ИГИЛ1 (запрещено в РФ) остается угрозой:

    «Усилия авторитарного режима (правительство Башара Асада), России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ (запрещено в РФ), даже если они смогут временно занять некоторую территорию».

    Сирия и новая цель Запада: зачем США приписывают успехи ВКС РФ и САА себе и своим «партнерам»

    Пэхон также отметил, что «партнеры» США при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ (запрещено в РФ), и их усилия по организации на местах эффективных и репрезентативных органов управления и сил безопасности создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ (запрещено в РФ):

    «При этом сирийский режим, поддерживаемый РФ, не продемонстрировал долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ (запрещено в РФ) и создании там условий, необходимых для предотвращения возвращения туда террористов».

    Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал эти заявления попыткой разыграть карту влияния Соединенных Штатов и их союзников на территории Сирии и усилить их позиции, прежде всего, в приграничных с сопредельными государствами территориях:

    «Это важно для того, чтобы не дать возможность нормально установить полноценный контроль над всем периметром границы, чтобы и дальше выторговывать за счет этого определенные преференции для своих союзников и близких Соединенным Штатам группировок».

    Сирия и новая цель Запада: зачем США приписывают успехи ВКС РФ и САА себе и своим «партнерам»

    Несмотря на возобновившиеся обвинения США в адрес «авторитарного режима» Сирии в репрессивных мерах, создании «Исламского государства» (запрещено в РФ) и неспособности продемонстрировать долговременный успех, наш собеседник считает, что пока речь об уходе Башара Асада не идет:

    «Речь будет идти о том формате сирийского урегулирования, которое должно будет начаться после того, как территория страны будет полностью очищена от террористов. Это будет серьезнейший внутрисирийский диалог, его нужно будет серьезно готовить и к нему нужно будет серьезно относиться».

    Эксперт подчеркнул, что проблемы не будут решены сразу же после того, как территория Сирии будет очищена от террористических группировок:

    «К этому диалогу США сейчас и готовятся, проводя и свою систему переговоров с различными группировками, организуя свой переговорный процесс, параллельный тому, что происходит в Астане, и создавая информационный фон для того, чтобы именно их союзники выступали с позиции силы и определенной морально-нравственной позицией, которую им обеспечивают Соединенные Штаты. Они сейчас должны выиграть больше, чем они заслуживают».

    Сирия и новая цель Запада: зачем США приписывают успехи ВКС РФ и САА себе и своим «партнерам»

    Говорить о том, что международная коалиция США и ее «партнеры» эффективнее, чем САА и ВКС РФ борются с террористами в Сирии, по мнению нашего собеседника, просто смешно:

    «Это заявления в воздух. Соединенные Штаты дают возможность террористическим организациям с контролируемой ими территориями атаковать проправительственные силы. Также США с большой долей вероятности делятся с боевиками разведданными. Поэтому говорить, что Соединенные Штаты и их союзники более активно борются с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), несерьезно».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #минобороны рф #sdf #ат-танф #международная коалиция #эрик пэхон
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