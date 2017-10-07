Путина по телефону поздравили с днем рождения 11 президентов

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Москва, 7 октября. Главу российского государства Владимира Путина поздравили по телефону с днем рождения одиннадцать президентов.

В адрес президента России поступают поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что в телефонном разговоре Путина поздравили президент Армении Серж Саргсян, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Кроме того, свои слова поздравления по телефону Путину передали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, глава Финляндии Саули Ниинисте, лидер Сербии Александр Вучич, а также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Напомним, что президент России Владимир Путин 7 октября отмечает юбилей. Российскому лидеру исполнилось 65 лет.