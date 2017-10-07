Герои «Лиги справедливости» будут ездить на суперкарах Mercedes-AMG

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Бербанк, 7 октября. Mercedes-AMG и Warner Brothers подписали соглашение, в рамках которого все герои фильма «Лига Справедливости» будут передвигаться на автомобилях немецкой марки.

В частности Бетмэну достался концептуальный суперкар AMG Vision Gran Turismo. Авто, которое появится в ожидаемом блокбастере, повторит концепт, созданный для гоночных видеоигр Gran Turismo в 2013 году. Модель должна напоминать о легендарном гоночном купе 300SL, которое впервые было представлено в Ле-Мане в 1952 году.

AMG Vision Gran Turismo для «Лиги Справедливости» выполнено на базе алюминиевой рамы с кузовными панелями, сделанными из углепластика. Мощность твин-турбо двигателя на 5,5 литров составляет 585 лошадиных сил.

Другие герои фильма смогут покататься на кабриолете Е-класса и экстремальном вседорожнике G500 4x4.