Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Герои «Лиги справедливости» будут ездить на суперкарах Mercedes-AMG
Весь мир
Герои «Лиги справедливости» будут ездить на суперкарах Mercedes-AMG
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Герои «Лиги справедливости» будут ездить на суперкарах Mercedes-AMG

    13:31  7 Октября 2017
    58

    Герои «Лиги справедливости» будут ездить на суперкарах Mercedes-AMG

    Бербанк, 7 октября. Mercedes-AMG и Warner Brothers подписали соглашение, в рамках которого все герои фильма «Лига Справедливости» будут передвигаться на автомобилях немецкой марки.

    В частности Бетмэну достался концептуальный суперкар AMG Vision Gran Turismo. Авто, которое появится в ожидаемом блокбастере, повторит концепт, созданный для гоночных видеоигр Gran Turismo в 2013 году. Модель должна напоминать о легендарном гоночном купе 300SL, которое впервые было представлено в Ле-Мане в 1952 году.

    AMG Vision Gran Turismo для «Лиги Справедливости» выполнено на базе алюминиевой рамы с кузовными панелями, сделанными из углепластика. Мощность твин-турбо двигателя на 5,5 литров составляет 585 лошадиных сил.

    Другие герои фильма смогут покататься на кабриолете Е-класса и экстремальном вседорожнике G500 4x4. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #кино #mercedes #суперкар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41440

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86949

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107666

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30074

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44918
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        184
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        839
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        257
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40327