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Берлин, 7 октября. В Германии назвали российские сверхзвуковые Ту-160 гордостью президента РФ Владимира Путина, отметив достоинства «Белых лебедей».

Сверхзвуковые Ту-160 являются самыми тяжелыми боевыми самолетами в мире. Однако за элегантную форму и белый цвет они получили романтичное прозвище «Белые лебеди».

Журналисты немецкого Focus опубликовали материал «Самый мощный боевой самолет в мире: «Белый лебедь» — это гордость Путина», в котором провели сравнение Ту-160 с его американским конкурентом бомбардировщиком B1-B. Немецкие эксперты отдали победу российским самолетам.

«Он (Ту-160. — Прим. ФАН), однако, быстрее и может совершать перелеты на более длинные дистанции, — передает немецкое издание. — В отличие от B1-B в случае войны он также может нести на своем борту ядерное оружие».

В статье также подчеркивается, что «Белые лебеди» участвовали в операциях против запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) в Сирии.

Ранее в Госдуме РФ объяснили, почему действия США никогда не приведут к поражению ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.