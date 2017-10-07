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В Германии оценили возможности сверхзвуковых «Белых лебедей» из России
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    В Германии оценили возможности сверхзвуковых «Белых лебедей» из России

    13:44  7 Октября 2017
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    В Германии оценили возможности сверхзвуковых «Белых лебедей» из России

    Берлин, 7 октября. В Германии назвали российские сверхзвуковые Ту-160 гордостью президента РФ Владимира Путина, отметив достоинства «Белых лебедей».

    Сверхзвуковые Ту-160 являются самыми тяжелыми боевыми самолетами в мире. Однако за элегантную форму и белый цвет они получили романтичное прозвище «Белые лебеди».

    Журналисты немецкого Focus опубликовали материал «Самый мощный боевой самолет в мире: «Белый лебедь» — это гордость Путина», в котором провели сравнение Ту-160 с его американским конкурентом бомбардировщиком B1-B. Немецкие эксперты отдали победу российским самолетам.

    «Он (Ту-160. — Прим. ФАН), однако, быстрее и может совершать перелеты на более длинные дистанции, — передает немецкое издание. — В отличие от B1-B в случае войны он также может нести на своем борту ядерное оружие».

    В Германии оценили возможности сверхзвуковых «Белых лебедей» из России

    В статье также подчеркивается, что «Белые лебеди» участвовали в операциях против запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) в Сирии.

    Ранее в Госдуме РФ объяснили, почему действия США никогда не приведут к поражению ИГ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #ту-160 #германия #бомбардировщик #белый лебедь #b1-b
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