Автопроизводитель Ford снизил цены в России на внедорожник Explorer

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Москва, 7 октября. Представители компании Ford Sollers заявили, что снижают цены на все модели автомобиля Explorer. Их стоимость опустилась в РФ на 100 тысяч рублей.

Базовую версию XLT уже сейчас можно приобрести за 2 649 900 рублей. Этот автомобиль имеет 3,5-литровый двигатель мощностью в 249 лошадиных сил. Кроме того, на 100 тысяч рублей стал дешевле Ford Explorer Limited. Однако модель по-прежнему присутствует в списке транспортных средств, подпадающих под налог на роскошь.

Представители компании Ford Sollers утверждают, что снижение цен стало возможным благодаря стабилизации курса рубля.