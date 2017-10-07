Человек с мужественной душой: Кадыров поздравил Путина с юбилеем

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Грозный, 7 октября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он также заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью.

«Я всегда относился и отношусь с сыновьей (сыновней — ред) почтительностью к президенту России Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский глава также добавил, что только человек с высокой мужественной душой может покорить сердца людей, живущих во всем мире.

Кадыров отметил, что президента России поздравляют не только политики, но и простые люди. В качестве примера Кадыров привел поздравления от сирийских военных, а также граффити от уличных художников в Барселоне.

Кроме того, британские дизайнеры «Матчлесс Лондон» выпустили куртку в честь «супергероя Путина», заявил политик, добавив, что некоторые лидеры в это же время принимают решение о санкциях против РФ.