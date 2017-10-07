«Красота и порядок»: Путин выдал поручения врио главы Приморья

В Избранное

Владивосток, 7 октября. Президент РФ поручил временно исполняющему обязанности губернатора Приморья Андрею Тарасенко «навести в крае порядок».

«Президент сказал, что край ему очень важен, поэтому здесь должен быть порядок и красота. Сказал навести в крае порядок», — заявил Тарасенко.

В разговоре с журналистами Тарасенко подчеркнул, что не владеет информацией о причинах увольнения своего предшественника.

Тарасенко также поделился личной информацией. Он рассказал, что у него есть супруга-домохозяйка и взрослые дети. Он отметил, что покинул Владивосток в 1978 году, поступив в училище подводного плавания. Службу он окончил в должности командира подводной лодки.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского.