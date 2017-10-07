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Политика
«Красота и порядок»: Путин выдал поручения врио главы Приморья
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    «Красота и порядок»: Путин выдал поручения врио главы Приморья

    13:08  7 Октября 2017
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    «Красота и порядок»: Путин выдал поручения врио главы Приморья

    Владивосток, 7 октября. Президент РФ поручил временно исполняющему обязанности губернатора Приморья Андрею Тарасенко «навести в крае порядок».

    «Президент сказал, что край ему очень важен, поэтому здесь должен быть порядок и красота. Сказал навести в крае порядок», — заявил Тарасенко.

    В разговоре с журналистами Тарасенко подчеркнул, что не владеет информацией о причинах увольнения своего предшественника.

    Тарасенко также поделился личной информацией. Он рассказал, что у него есть супруга-домохозяйка и взрослые дети. Он отметил, что покинул Владивосток в 1978 году, поступив в училище подводного плавания. Службу он окончил в должности командира подводной лодки.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #приморье #приморский край #губернатор
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