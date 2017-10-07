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Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год
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    Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год

    12:53  7 Октября 2017
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    Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год

    Киев, 7 октября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщает пресс-служба украинского лидера.

    «Президент Пётр Порошенко подписал Закон № 2167-VIII «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — цитирует сообщение «Газета.Ru».

    Ранее стало известно, что Верховная рада Украины еще на один год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. В частности, в документе уточняется, что статус станет возможным для региона после выполнения ряда условий, в том числе вывода «незаконных формирований» с этих территорий. Решение о продлении закона поддержали 229 нардепов.

    Автор: Дима Оленин
    #донбасс #порошенко
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