Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год

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Киев, 7 октября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Президент Пётр Порошенко подписал Закон № 2167-VIII «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — цитирует сообщение «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины еще на один год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. В частности, в документе уточняется, что статус станет возможным для региона после выполнения ряда условий, в том числе вывода «незаконных формирований» с этих территорий. Решение о продлении закона поддержали 229 нардепов.