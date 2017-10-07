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Общество
СК проводит проверку информации о смерти пианиста Клейна из-за опоздания скорой
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    СК проводит проверку информации о смерти пианиста Клейна из-за опоздания скорой

    12:43  7 Октября 2017
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    СК проводит проверку информации о смерти пианиста Клейна из-за опоздания скорой

    Иркутск, 7 октября. Следственный комитет инициировал проверку заявления о том, что пианист Михаил Клейн умер из-за опоздания бригады скорой помощи.

    Как сообщает пресс-служба регионального ГУ СК, доследственная проверка организована после публикации в СМИ информации о том, что пианисту не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего мужчина скончался.

    Следствию предстоит установить причину опоздания бригады скорой помощи, которая прибыла в филармонию только спустя 45 минут после вызова.

    Напомним, 3 октября во время концерта в Иркутске заслуженный артист РФ Михаил Клейн внезапно упал. Оказавшиеся на месте врачи попытались оказать помощь, но не смогли спасти 72-летнего пианиста.

    Автор: Юлия Кошкина
    #проверка #клейн
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