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Сирия: восстановленный завод снабдит солнечными батареями Алеппо
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    Сирия: восстановленный завод снабдит солнечными батареями Алеппо

    12:54  7 Октября 2017
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    Сирия: восстановленный завод снабдит солнечными батареями Алеппо

    Алеппо, 7 октября. На восстановленном в сирийском Алеппо заводе будут производить солнечные батареи для города, заявил директор по производству предприятия в промышленной зоне Эль-Сабиль Мухаммед Сахим.

    Восстановление завода завершено, и на нем уже запущено производство автономных энергоустановок на солнечных батареях. Подчеркивается, что батареи будут использованы на объектах социальной инфраструктуры города.

    Как сообщают зарубежные СМИ, солнечные батареи установят в школах и медицинских учреждениях. По данным Эль-Сабиля Мухаммеда Сахима, ими оборудованы уже 45 школ. В ближайшее время власти города планируют обеспечить солнечными батареями еще 200 учебных заведений.

    Сирия: восстановленный завод снабдит солнечными батареями Алеппо

    Ранее сообщалось, что в сирийском Алеппо восстановлена работа завода по производству энергоустановок на солнечных батареях.

    Автор: Катерина Тмошенская
    #сирия #алеппо #солнечные батареи #завод
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