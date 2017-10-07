Путин помог России вновь занять достойное место среди великих держав — Атамбаев

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Бишкек, 7 октября. Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что благодаря дальновидности и решительности президента России Владимира Путина страна снова заняла достойное место среди великих держав мира. Это признают друзья и недруги России, подчеркнул Атамбаев.

Накануне глава Киргизии поздравил президента России Владимира Путина с 65-летним юбилеем.

«Атамбаев отметил, что благодаря дальновидности и решительности президента Путина Россия уверенно идет по пути устойчивого развития, вновь заняла достойное место среди великих держав мира, и это признают как друзья, так и недруги России», — сообщает пресс-служба Атамбаева.

Он также подчеркнул, что особе ценит уровень взаимопонимания и доверия, который у него сложился с Владимиром Путиным. За годы совместной работы президентам России и Киргизии удалось достичь впечатляющих результатов в развитии и укреплении стратегического партнерства. Атамбаев выразил надежду, что страны и дальше продолжат углублять сотрудничество во благо народов.

В ходе переговоров главы обсудили актуальные вопросы российско-киргизских отношений.