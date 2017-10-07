Эрдоган заявил о готовности армии Турции присоединиться к операции в Идлибе

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Анкара, 7 октября. Вооруженные силы Турции готовы присоединиться к операции Свободной сирийской армии в Идлибе, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

Турция поддерживает Свободную Сирийскую армию. Эрдоган подчеркнул, что 7 октября ССА начала операцию в сирийском Идлибе, передают зарубежные СМИ.

«Наша армия еще не вошла туда, но мы не можем бросить в беде наших братьев, которые спаслись из Алеппо», — заявил турецкий лидер.

Ранее турецкие представители в комиссии по перемирию в САР зафиксировали одно нарушение режима тишины в Идлибе. Еще три обстрела они констатировали в Дамаске. Российская сторона в комиссии в свою очередь насчитала пять нарушений режима прекращения огня в Сирии.