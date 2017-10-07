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Ученые NASA опубликовали первые инфракрасные снимки Фобоса
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    Ученые NASA опубликовали первые инфракрасные снимки Фобоса

    12:36  7 Октября 2017  /обновлено: 13:26  07 Октября 2017
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    Ученые NASA опубликовали первые инфракрасные снимки Фобоса

    Вашингтон, 7 октября. Специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА обнародовали снимки, которые смог получить зонд Mars Odyssey. Среди них — первое инфракрасное фото Фобоса, одного из двух спутников Марса.

    На снимке, опубликованном на сайте NASA, видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть еще находится под покровом ночи. Исследователи заявили, что фото помогло им сделать открытие. Теперь ученые знают, что поверхность спутника прогревается. Это говорит о том, что Фобос покрыт большим слоем песка или пыли.

    Ученые NASA опубликовали первые инфракрасные снимки Фобоса

    Кроме того, теперь астрономы смогут понять, когда один из спутников Марса окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли.

    Автор: Алексей Громов
    #космос #nasa #исследования #фобос
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