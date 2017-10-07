Mercedes-Benz представил новую версию GLS Grand Edition

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Берлин, 7 октября. Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz представил роскошную версию кроссовера GLS Grand Edition.

Модель относится к классу «супер-люкс». Как подчеркнули в компании, Mercedes-Benz GLS Grand Edition не нуждается в рекламе, так как конкуренты на его уровне просто отсутствуют. Автомобиль будет выпускаться трех модификациях — GLS 350d, GLS 500 и GLS 400.

Представители автопроизводителя отнесли к особенностям новинки детали интерьера авто. Так, салон машины будет обшит кожей наппа. На полу транспортного средства можно будет обнаружить велюр темно-коричневого цвета. Кроме того, создатели заинтриговали потенциальных покупателей эксклюзивная подсветкой, передает «Ньюинформ».