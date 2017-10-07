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Новости Сирии
Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по боевикам ИГ
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    Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по боевикам ИГ

    12:05  7 Октября 2017
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    Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по боевикам ИГ

    Дамаск, 7 октября. Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов по боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

    В районе Абу-Кемаля был уничтожен опорный пункт и около 40 исламских боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Среди ликвидированных террористов были наемники, в том числе выходцы с Северного Кавказа и Таджикистана, передает телеканал «Звезда».

    Ранее также сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали влиятельных полевых командиров ИГИЛ1, которые в течение долгого времени скрывались в Ираке. Конашенков подчеркнул, что уничтожение исламских террористов в Сирии будет продолжаться.

    В Минобороны заявили об уничтожении командного пункта террористов и боевиков в районе населенного пункта Меядин в Сирии. Всего было ликвидировано до 80 боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сирия #боевики #видео
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