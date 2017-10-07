Путин обсудил с главой Казахстана сотрудничество между странами

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Москва, 7 октября. В ходе телефонных переговоров главы России и Казахстана обсудили актуальные вопросы.

Пресс-служба президента Казахстана сообщает о телефонных переговорах Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным. В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества между двумя странами, а также актуальные темы региональной и международной повестки дня.

Нурсултан Назарбаев также поздравил российского лидера с днем рождения, пожелав здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.

Как ранее сообщала Газета.ру, Путин и Назарбаев могут встретиться в ноябре на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Челябинске.