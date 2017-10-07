Знаменитые боксеры запустили флешмоб ко дню рождения Путина

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Москва, 7 октября. Известные боксеры запустили в Интернете флешмоб #поздраВВь ко дню рождения президента России Владимира Путина.

Девять именитых спортсменов записали видеообращение, в котором поздравили российского лидера с юбилеем, сообщает RT.

С поздравлением к Владимиру Путину обратились олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров, Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, чемпион мира среди профессионалов по версии IBF Мурат Гассиев, экс-чемпион мира среди профессионалов по версии WBA Федор Чудинов, чемпион мира Василий Шишов и бронзовый призер чемпионата Европы Николай Хромов. К компании именитых боксеров присоединился американец Рой Джонс-младший, который получил российское гражданство.

Напомним, что 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 65-летие.