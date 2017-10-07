Сирия новости 7 октября 12.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ Аль-Маядина, «Тахрир аш-Шам» обстреляла мирный митинг в Идлибе

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Сирия, 7 октября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 север и северо-запад Аль-Маядина, один человек ранен в результате обстрела боевиками «Тахрир аш-Шам» мирного митинга в Идлибе, в Ираке уничтожено два командира ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на востоке Хомса, обеспечивают зачистку от ИГ Аль-Маядина.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ на востоке Хомса, ведут обстрел «Тахрир аш-Шам» в Даръа и Хаме.

«Исламское государство»: ведет бои с САА в Дейр эз-Зоре и на востоке Хомса.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирной демонстрации в Идлибе, ведет бои с САА в Даръа и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): готовится войти в Идлиб.

Провинция Хомс

К северо-востоку от района Джубб аль-Джарра продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1, передает информационное агентство Almanar News. Ранее сообщалось, что противостояние между ИГ и правительственными войсками фиксировались в окрестностях стратегического города Эс-Сухне на востоке провинции Хомс. Эффективная работа ВКС РФ в этом районе позволила сирийской армии отбить несколько атак радикальных исламистов. В связи с участившимися нападениями на позиции армии САР со стороны ИГИЛ, командование правительственных войск направило в сторону Эс-Сухне подкрепление из провинции Латакия.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в городе Аль-Маядин. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над северной и северо-западной частью города. Напомним, ранее Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов ряд поселений, находящихся вдоль трассы Дейр эз-Зоре – Аль-Маядин. В самом городе, расположенном к юго-востоку от административного центра провинции разворачивались бои в районе зернохранилищ, а также недалеко от здания школы и городского рынка. В результате столкновений солдаты армии САР зачистили от ИГ здание артиллерийского корпуса.

Провинция Даръа

В административном центре провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, входящей в состав коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным местного источника в Twitter (@draasnn) в эпицентре столкновения между правительственными силами и радикальными боевиками находится район Аль-Маншия. Кроме того, артиллерия сирийской армии ведет обстрел зон дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в Даръа аль-Балад.

Напомним, на территории провинции Даръа действует зона деэскалации сирийского конфликта, однако на радикальные группировки, подконтрольные боевикам «Джебхат ан-Нусры», перемирие, установленное в регионе, не распространяется.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Almanar News передает, ссылаясь на источник в Сирийской свободной армии (ССА), что группировки «свободной армии» при поддержке турецких войск готовятся войти на территорию провинции Идлиб. По неподтвержденным данным, бои между боевиками «Тахрир аш-Шам» и солдатами турецкой армии уже идут на севере региона.

Жители города Арманаз, расположенного на северо-западе провинции Идлиб, вышли на митинг против массовых арестов, проводимых в регионе боевиками «Тахрир аш-Шам». Almanar News сообщает, что в ответ на протесты радикалы «Джебхат ан-Нусры» открыли огонь по мирным демонстрантам. Как минимум, один человек был ранен при обстреле террористов.

Провинция Хама

На южном фронте провинции Хама продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными радикальными формированиями. Местный журналист пишет в своем микроблоге в Twitter (@ibraheem8900), что в результате военных действий в районе поселения Аль-Захра сирийская армия потеряла пятерых солдат. Официального подтверждения данной информации не поступало. Военный Telegram-канал (@NRVR11) пишет также, что в окрестностях города Абу Дали боевики радикальной оппозиции уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА).

В это время в северной части региона продолжаются взаимные артобтрелы между правительственными войсками и радикальной исламистской группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам», входящей в альянс «Тахрир аш-Шам».

Ирак

Бойцы отряда народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили 10 массовых захоронений солдат армии Ирака и мирных жителей недавно освобожденного от террористов «Исламского государства» города Хавиджа.

Информационное агентство Irqaqi news сообщает, что позиции радикальных исламистов в провинциях Дияла и Анбар подверглись ударам со стороны ВВС международной коалиции. В результате авианалетов было уничтожено два высокопоставленных командира ИГИЛ, а также в провинции Анбар нейтрализовано пять террористов, охранявших своего главаря.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)