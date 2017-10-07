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Тиллерсон может покинуть Белый дом из-за конфликта с Трампом
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    Тиллерсон может покинуть Белый дом из-за конфликта с Трампом

    11:36  7 Октября 2017  /обновлено: 11:47  07 Октября 2017
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    Тиллерсон может покинуть Белый дом из-за конфликта с Трампом

    Вашингтон, 7 октября. Команда президента США Дональда Трампа планирует провести кадровые перестановки в Белом доме, сообщают СМИ.

    Из-за конфликта с президентом США свой пост может покинуть глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, сообщает издание Axios. Главным претендентом на его пост источники издания называют главу ЦРУ Майка Помпео. Рокировка произойдет не ранее следующего года.

    Поводом для негодования президента США стала конкуренция в медиапространстве. Так, по словам источника издания, Трамп был разгневан тем, что после недавнего происшествия в Лас-Вегасе лицо Тиллерсона «не сходило с экранов». Ранее недовольство Трампа вызвало то, что госсекретарь не попытался замять скандал, рускрученный одним из телеканалов по поводу того, что Тиллерсон якобы назвал Трампа «придурком» после визита президента в Пентагон.

    В отличие от Тиллерсона Помпео не представляется Трампу конкурентом в медиапространстве, говорит источник. Кроме того, президенту с ним «достаточно комфортно», передает «Телеканал 360».

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон никогда не говорил о намерении уйти в отставку. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #трамп #тиллерсон
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