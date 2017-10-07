Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Прямые рейсы из Воронежа в Таиланд начнутся с 26 декабря
Новости Сирии
Сирия: ССА намерена войти в Идлиб вместе с турецкой армией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ССА намерена войти в Идлиб вместе с турецкой армией

    11:40  7 Октября 2017  /обновлено: 11:48  07 Октября 2017
    130

    Сирия: ССА намерена войти в Идлиб вместе с турецкой армией

    Бейрут, 7 октября. Бойцы Свободной сирийской армии намерены войти в Идлиб вместе с турецкими войсками, сообщили источники в командовании ССА, которые участвуют в операции.

    Поддерживаемые Турцией представители Свободной сирийской армии намерены вместе с турецкой армией войти в районы Идлиба, которые занимают мятежники. Отмечается, что речь идет о территориях на северо-западе Сирии, передает Reuters.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган направил турецкие войска в сирийский Идлиб.

    Сирия: ССА намерена войти в Идлиб вместе с турецкой армией

    В начале октября в Идлибе Воздушно-космические силы России уничтожили крупнейший заглубленный арсенал боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #турция #идлиб #сса
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41362

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86732

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107651

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30070

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44902
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        33
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        688
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        237
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40263