Сирия: ССА намерена войти в Идлиб вместе с турецкой армией

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Бейрут, 7 октября. Бойцы Свободной сирийской армии намерены войти в Идлиб вместе с турецкими войсками, сообщили источники в командовании ССА, которые участвуют в операции.

Поддерживаемые Турцией представители Свободной сирийской армии намерены вместе с турецкой армией войти в районы Идлиба, которые занимают мятежники. Отмечается, что речь идет о территориях на северо-западе Сирии, передает Reuters.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган направил турецкие войска в сирийский Идлиб.

В начале октября в Идлибе Воздушно-космические силы России уничтожили крупнейший заглубленный арсенал боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.