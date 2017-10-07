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Общество
Стала известна дата выхода спин-оффа «Форсажа» с Джонсоном и Стэйтемом
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    Стала известна дата выхода спин-оффа «Форсажа» с Джонсоном и Стэйтемом

    12:25  7 Октября 2017
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    Стала известна дата выхода спин-оффа «Форсажа» с Джонсоном и Стэйтемом

    Лос-Анджелес, 7 октября. Стала известна дата выхода спин-оффа франшизы «Форсаж» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. Ожидается, что картина выйдет в мировой прокат 26 июля 2019 года.

    В центре сюжета окажутся агент Люк Хоббс (Джонсон) и один из бывших антагонистов «Форсажа» Декард Шоу (Стэйтем), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter..

    Отметим, что Дуэйн Джонсон впервые появился в пятой части франшизы, которая вышла в 2011 году. В данный момент он сыграл в четырех из восьми фильмов по «Форсажу».

    Стала известна дата выхода спин-оффа «Форсажа» с Джонсоном и Стэйтемом

    У Джейсона Стэйтема было камео в шестом «Форсаже». Он также сыграл в еще двух фильмах этой киновселенной.

    Ранее сообщалось, что премьеру девятой части «Форсажа» передвинули на 2020 год. Картина выйдет в прокат 10 апреля 2020 года. Причина такого решения не сообщается.

    Автор: Дима Оленин
    #кино #форсаж
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