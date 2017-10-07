В Госдуме объяснили, почему действия США никогда не приведут к поражению ИГ

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Москва, 7 октября. Действия США никогда не приведут к поражению террористической организации «Исламское государство», заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне России Юрий Швыткин.

Швыткин прокомментировал заявление Пентагона о том, что усилия армии Сирии при поддержке ВКС РФ не приведут к поражению запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ). Он напомнил, что действия России в Сирии уже привели к значительному успеху.

«Свидетельством тому являются многочисленные потери со стороны командного и личного состава ИГИЛ1, — цитирует его RT. — Создание зон деэскалации, продвижение гумпомощи с целью недопущения гуманитарных катастроф в САР — все это также подтверждает успешность в сотрудничестве».

Представитель Госдумы убежден, что такими необоснованными заявлениями Вашингтон лишь пытается оправдать свое «бессмысленное» присутствие в Сирии.

«Действия США никогда не приведут к поражению ИГ1, — констатировал Швыткин, — поскольку они рассматривают эту террористическую группировку не как противника, с которым нужно бороться, освобождая мир от угроз терроризма, а как инструмент для достижения своих геополитических целей».

1 Организация запрещена на территории РФ.