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Новости Сирии
В Госдуме объяснили, почему действия США никогда не приведут к поражению ИГ
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    В Госдуме объяснили, почему действия США никогда не приведут к поражению ИГ

    11:56  7 Октября 2017
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    В Госдуме объяснили, почему действия США никогда не приведут к поражению ИГ

    Москва, 7 октября. Действия США никогда не приведут к поражению террористической организации «Исламское государство», заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне России Юрий Швыткин.

    Швыткин прокомментировал заявление Пентагона о том, что усилия армии Сирии при поддержке ВКС РФ не приведут к поражению запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ). Он напомнил, что действия России в Сирии уже привели к значительному успеху.

    «Свидетельством тому являются многочисленные потери со стороны командного и личного состава ИГИЛ1, — цитирует его RT. — Создание зон деэскалации, продвижение гумпомощи с целью недопущения гуманитарных катастроф в САР — все это также подтверждает успешность в сотрудничестве».

    Представитель Госдумы убежден, что такими необоснованными заявлениями Вашингтон лишь пытается оправдать свое «бессмысленное» присутствие в Сирии.

    В Госдуме объяснили, почему действия США никогда не приведут к поражению ИГ

    «Действия США никогда не приведут к поражению ИГ1, — констатировал Швыткин, — поскольку они рассматривают эту террористическую группировку не как противника, с которым нужно бороться, освобождая мир от угроз терроризма, а как инструмент для достижения своих геополитических целей».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #иг #пентагон #госдума #швыткин
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